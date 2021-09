Venezuela: Usa designano Caracas come produttore di droga e paese di transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha designato il Venezuela come paese produttore e di transito per diversi tipi di droghe, come conseguenza dell'inazione da parte del governo di Caracas nel tentare di debellare il fenomeno. "Con la presente designiamo la Bolivia e il Venezuela come Paesi che non hanno dimostrato sforzi sostanziali durante i precedenti 12 mesi nel rispettare i loro obblighi derivanti dagli accordi internazionali contro il traffico di droga e adottare le misure richieste", afferma un memorandum firmato dal presidente statunitense. Venezuela e Bolivia vanno così ad aggiungersi all'elenco delle nazioni che facilitano il traffico di droga, tra cui Afghanistan, Bahamas, Belize, Myanmar, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Giamaica, Laos, Messico, Nicaragua, Pakistan, Panama e Perù.(Vec)