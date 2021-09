Corea del Nord: l'ultimo test balistico ha fatto uso di lanciatori su rotaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha collaudato "sistemi missilistici su rotaia". Lo ha annunciato oggi l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, "Korean Central News Agency" ("Kcna"), un giorno dopo il lancio da parte del Nord di due missili balistici nelle acque del Mar del Giappone. Secondo "Kcna", i due missili lanciati nella mattinata di ieri hanno colpito un'area bersaglio a 800 chilometri dalla costa orientale del Paese, inabissandosi all'interno della Zona economica esclusiva della Corea del Nord. I missili lanciati sarebbero una versione aggiornata dei missili balistici a corto raggio KN-23, in grado di raggiungere il bersaglio tramite traiettorie irregolari. La Corea del Nord non collaudava missili balistici da più di sei mesi. Il presidente della Corea del Nord, Moon Jae-in, ha ricevuto un resoconto del lancio dalle Forze armate sudcoreane ieri, prima di recarsi presso un sito dell'Agenzia per lo sviluppo della difesa di Anheung, ad assistere a una serie di test sul prototipo del primo missili balistico per sottomarini in fase di sviluppo in Corea del Sud. (segue) (Git)