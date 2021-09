Usa: Covid, contea di Los Angeles introduce obbligo di passaporto vaccinale nei locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contea di Los Angeles, la più popolosa degli Stati Uniti, ha annunciato ieri l'introduzione dell'obbligo di esibire il certificato di vaccinazione contro la Covid-19 per l'ingresso a bar, locali notturni, birrerie, lounge bar e altri locali analoghi. Il decreto introdurrà anche l'obbligo di esibire un certificato di vaccinazione o di negatività al coronavirus per accedere a grandi eventi all'aperto. "Si tratta di un percorso ragionevole che ci mette in una posizione migliore per spezzare il ciclo dei contagi", ha dichiarato la direttrice del dipartimento di Salute pubblica della contea, Barbara Ferrer. "Quest'ordine ci pone in linea con la continua esigenza di ridurre il rischio di trasmissione e ampliare la copertura vaccinale". Lunedì 13 settembre la città di New York ha inaugurato un programma analogo, che prevede l'obbligo di certificato vaccinale o tampone negativo anche per l'accesso a palestre e altre strutture. Il mese scorso ha varato un obbligo analogo anche la città di San Francisco. (Nys)