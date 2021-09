Giappone: presidenza Ldp, correnti di partito lasciano libertà di voto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kono ha annunciato la scorsa settimana di aver presentato al premier Yoshihide Suga la propria candidatura alla presidenza del Partito liberaldemocratico (Ldp) in vista dell'elezione che si terrà alla fine di questo mese. L'annuncio era atteso da giorni: Il 58enne Kono figura infatti in testa ai sondaggi in vista dell'elezione per il rinnovo della presidenza del Partito, e sembra dunque destinato a succedere al primo ministro Yoshihide Suga, che la scorsa settimana ha annunciato il proprio ritiro dalla corsa per la presidenza dell'Ldp, e le sue prossime dimissioni da capo del governo. (segue) (Git)