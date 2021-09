Giappone: Covid, rinvenute altre fiale di vaccino anomale, per Pfizer nessun rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione contro la Covid-19 in Giappone ha esibito una significativa accelerazione, e oltre la metà della popolazione del Paese ha completato il ciclo di due somministrazioni. Lo ha annunciato il 12 settembre il ministro dell'economia Yasutoshi Nishimura, incaricato della risposta alla pandemia. Il ministro ha spiegato che il Giappone intende conseguire a breve un tasso di vaccinazione della popolazione paragonabile a quelli di Francia e Regno Unito. "Se le vaccinazioni proseguiranno al ritmo attuale, supereremo il 60 per cento entro la fine del mese", ha dichiarato il ministro nel corso di una intervista televisiva. Il Giappone ha intrapreso la propria campagna di vaccinazione contro la Covid-19 in ritardo rispetto alla maggior parte dei Paesi occidentali, ma da allora ha compiuto rapidi progressi, sino a raggiungere un tasso di vaccinazione complessivo della popolazione paragonabile a quello degli Stati Uniti. Il governo punta a completare la vaccinazione di tutti i cittadini giapponesi che ne hanno i requisiti e che intendono vaccinarsi entro l'inizio del mese di novembre. (segue) (Git)