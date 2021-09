Giappone: Covid, rinvenute altre fiale di vaccino anomale, per Pfizer nessun rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato all'inizio di settembre la proroga dello stato di emergenza pandemica in vigore a Tokyo e in diverse altre parti del Paese oltre la scadenza prevista del 12 settembre, in risposta alle difficoltà del Paese nell'arginare la variante Delta della Covid-19. Il governo ha prorogato lo stato di emergenza in vigore nella capitale, a Osaka e in 17 altre prefetture sino al 30 settembre. Il ministro dell'Economia Yasutoshi Nishimura, ha dichiarato ieri che "se il numero di nuovi contagi continuerà a calare al tasso attuale e se riusciremo a rafforzare ulteriormente il sistema sanitario, le pressioni sulla sanità dovrebbero ridursi significativamente entro la fine del mese". Il governo sta anche valutando il ricorso a certificati di vaccinazione per normalizzare gradualmente l'economia anche nelle aree del Paese sottoposte allo stato di emergenza. (Git)