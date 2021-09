Usa: Facebook indagato dal Senato, ha celato effetti deleteri di Instagram sulle giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio di una indagine bipartisan a carico di Facebook, dopo la pubblicazione di una inchiesta del "Wall Street Journal" secondo cui il colosso dei social media ignora deliberatamente i danni causati dalla piattaforma Instagram alla salute mentale dei suoi utenti, e in particolare delle ragazze più giovani. "E' palese che Facebook non è in grado di assumere autonomamente le proprie responsabilità", recita un comunicato congiunto pubblicato ieri dal senatore democratico Richar Blumenthal e dalla repubblicana Marsha Blackburn. Secondo i senatori, "la leadership di Facebook adotta una mentalità del profitto a tutti i costi a scapito della salute di bambini e giovani". Secondo il "Wall Street Journal", Facebook ha celato all'opinione pubblica una serie di studi interni che hanno ripetutamente confermato come l'utilizzo di Instagram, nota piattaforma per la condivisione e l'editing di fotografie, causi danni alla salute mentale e problematiche di autopercezione fisica agli utenti, specie tra le ragazze più giovani. Secondo slide interne di Facebook ottenute dal quotidiano Usa, Instagram "peggiora l'autopercezione fisica di una ragazza su tre", e numerose utenti del social media "imputano ad Instagram un aumento dell'ansia e della depressione". Facebook avrebbe anche effettuato e celato al pubblico uno studio in merito alle possibili correlazioni tra le tendenze suicide nelle giovani e il tempo trascorso da queste ultime su Insagram: secondo un'altra slide interna, il 13 per cento delle utenti britanniche e il 6 per cento di quelle statunitensi imputano alla piattaforma social le loro tendenze autolesive. (Nys)