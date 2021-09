Malesia: governo accelera riapertura economia, per il premier lockdown insostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo della Malesia si prepara alla transizione dalla pandemia di Covid-19 ad una fase "endemica", caratterizzata da una circolazione latente del virus a dispetto di tassi di vaccinazione elevati, anche a causa dell'emersione di nuove varianti. Lo scrive il quotidiano "Straits Times", evidenziando come diversi Paesi asiatici - primo tra tutti Singapore - stiano ormai superando l'obiettivo dell'azzeramento dei contagi, anche alla luce delle lezioni apprese da Stati che hanno già raggiunto da tempo elevati livelli di vaccinazione, come Israele. Il nuovo primo ministro della Malesia, Ismail Sabri Yaakob, ha impresso una svolta al dibattito nazionale sulla pandemia nelle ultime due settimane, proprio in vista di una fase nella quale, a seguito del completamento della campagna vaccinale, la risposta alla Covid-19 rimarrà affidata perlopiù ai comportamenti e alla responsabilità individuale. Ismail ha confermato l'obiettivo di riaprire completamente l'economia del Paese entro la fine di ottobre, orizzonte entro il quale il Paese dovrebbe aver completato la vaccinazione di una quota maggioritaria della sua popolazione adulta. Il premier ha però avvertito che in futuro il virus diverrà probabilmente endemico, e che d'ora in avanti il "barometro" adottato dalle autorità dovrebbe essere rappresentato dalle ospedalizzazioni, e non dai contagi. (Fim)