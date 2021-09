M5s: Di Maio, con voto domani su comitato garanzia ancora più forza a nuovo corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, segnala che "domani dalle 10 alle 22 tutti gli iscritti del Movimento cinque stelle saranno chiamati a votare online per l'elezione del comitato di garanzia del M5s sulla base della rosa indicata da Beppe Grillo nella quale sono presente anche io insieme a Tiziana Beghin, Virginia Raggi, Carla Ruocco, Roberto Fico e Andrea Liberati. Sarà un altro esempio di partecipazione innovativa e democratica della nostra comunità - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - e un momento solenne del nuovo corso con Giuseppe Conte. Ricordo che qualche anno fa in tanti ironizzavano sul nostro uso della Rete per coinvolgere i cittadini nelle questioni politiche, oggi invece grazie alla digitalizzazione migliaia di cittadini stanno portando avanti le loro battaglie referendarie, aprendo quella che secondo molti analisti sarà una nuova stagione della partecipazione democratica. Il Movimento è stato un precursore in questo campo e continueremo a incoraggiare e potenziare sempre più la partecipazione attiva degli italiani alla cosa pubblica, sfruttando al massimo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie". Di Maio aggiunge: "Con il voto di domani daremo ancora più forza al nuovo corso che stiamo costruendo passo dopo passo, piazza dopo piazza, voto dopo voto. Domani votiamo per far sentire che ci siamo, per rispondere a quelli che continuano a ripetere che il Movimento non c'è più. Buon voto a tutti!". (Rin)