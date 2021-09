Argentina: dimissioni a catena nel governo, Fernandez riunito coi ministri superstiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, è riunito in queste ore nel palazzo di governo con quello che rimane del suo governo, dopo l’improvvisa ondata di dimissioni presentate oggi dai ministri che rispondono alla vice presidente Cristina Kirchner. Il presidente sta elaborando nel più completo ermetismo una risposta alla crisi politica scatenata dalla clamorosa sconfitta alle elezioni primarie legislative di domenica e sfociata oggi in un vero e proprio terremoto ancora in corso di svolgimento. Dopo la prima forte scossa iniziata nel primo pomeriggio di mercoledì con le dimissioni dapprima del ministro dell’Interno, Wado de Pedro, e successivamente dei titolari della Giustizia, Martin Soria, e della Scienza e Tecnologia, Roberto Salvarezza, proseguono le scosse di assestamento con gli annunci di dimissioni anche del ministro dell’Ambiente, Juan Cabandié, nonché di funzionari e direttori di organismi di secondo livello tutti riconducibili alla corrente del kirchnerismo. (segue) (Abu)