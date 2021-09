Brasile: Senato respinge decreto su regole social media a Bolsonaro, incostituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata la Corte suprema federale del Brasile (Stf) aveva sospeso gli effetti del decreto del presidente Bolsonaro. La Corte ha contestato tra le altre cose la mancanza dei requisiti di urgenza del decreto, necessari sotto il profilo costituzionale perché possa produrre i suoi effetti. Nei giorni scorsi la Procura generale della Repubblica aveva emesso un parere giuridico sul caso, suggerendo alla Corte si sospendere gli effetti del decreto in attesa di valutarne la legittimità. Posizione peraltro sollecitata nei numerosi ricorsi presentati da partiti, singoli parlamentari, società civile e dall'Ordine degli avvocati. Secondo il giudice Rosa Weber che ha disposto la sospensione, il decreto non risponde ai requisiti legali e costituzionali di urgenza. "Nell'esposizione delle ragioni dell'adozione del decreto, non si è dimostrato in maniera motivata e sufficiente il requisito dell'urgenza, senza il quale la misura è da considerarsi formalmente incostituzionale", ha sostenuto il giudice, manifestando inoltre preoccupazione per le conseguenze del provvedimento su un tema così complesso. "La diffusione di fake news, l'incitamento all'odio, gli attacchi alle istituzioni e alla stessa democrazia, rappresentano grandi sfide contemporanee", ha sostenuto. (segue) (Brb)