Usa: Biden convoca vertice clima il 17 settembre

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha convocato per venerdì 17 settembre un nuovo vertice in videoconferenza sul Clima con i leader delle maggiori economie del mondo, sulla scia di quello organizzato lo scorso aprile. Lo rende noto la Casa Bianca. L’incontro avrà luogo a sei settimane dalla Cop26 di Glasgow e si concentrerà, oltre che sulla lotta al cambiamento climatico, anche sulle politiche energetiche nei paesi più avanzati. Biden, sottolinea la Casa Bianca, evidenzierà l'urgenza dei benefici economici di un'azione per il clima più vigorosa e inviterà i leader a rafforzare i loro sforzi in tal senso in vista della Cop26 e negli anni successivi.(Nys)