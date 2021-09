Usa-Australia: Blinken incontra omologo Payne, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri australiano Marise Payne. Lo rende noto il dipartimento di Stato in una nota. Le parti hanno preso atto con orgoglio della celebrazione del 70esimo anniversario della firma del Trattato Anzus - un'intesa in materia di sicurezza tra Usa, Australia e Nuova Zelanda - e hanno evidenziato le azioni necessarie a garantire altri 70 anni di pace e prosperità nella regione indo-pacifica. I due hanno ribadito il loro sostegno all'ordine internazionale basato sulle regole, alla centralità dell'Asean e dei diritti e ai mezzi di sussistenza dei richiedenti del sud-est asiatico nel Mar Cinese Meridionale. Blinken e Payne hanno inoltre discusso degli sforzi bilaterali e multilaterali degli Stati Uniti e dell'Australia per aiutare la regione indo-pacifica a superare il Covid-19.(Nys)