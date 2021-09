Usa: inviato speciale clima Kerry conclude visita in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Usa per il clima, John Kerry, si è recato a Nuova Delhi, in India, dal 12 al 14 settembre con l'obiettivo di lanciare il dialogo Usa-India per l'azione a favore del clima e la mobilitazione finanziaria e per impegnarsi con le controparti internazionali sugli sforzi bilaterali e multilaterali per portare avanti gli obiettivi climatici in vista della 26esima Conferenza delle Parti (Cop26), che si terrà dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, a Glasgow, nel Regno Unito. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Il vice segretario del dipartimento dell'energia degli Stati Uniti, David Turk, si è unito all'inviato presidenziale speciale Kerry in diversi incontri durante il suo tour. A Nuova Delhi, Kerry e Turk hanno incontrato i leader del governo, tra cui il ministro dell'Ambiente, delle Foreste e dei Cambiamenti climatici Bhupender Yadav; il ministro dell'Energia rinnovabile, Raj Kumar Singh; il ministro del Petrolio e del Gas naturale Hardeep Puri e il ministro degli Affari esteri S. Jaishankar.(Nys)