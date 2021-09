© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La AgR Associazione giostre Roma per consentire la legittima riapertura del parco giochi Sinisgalli nel territorio del Municipio VI, manifesta davanti al Dipartimento cultura di Piazza Campitelli a Roma. Il raduno è previsto in piazza Bocca della Verità, Roma – Ore 10- Presentazione del libro "Rincorrere il vento. Genova 2001", edito da L'incisiva, di Gianluca Peciola. Ne discuteranno insieme all'autore, Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, Nello Trocchia, giornalista, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, Fabio Anselmo, avvocato. Modera l'incontro Ylenia Sina, giornalista. Presso la Biblioteca Goffredo Mameli, via del Pigneto 22, a Roma – Ore 18:30 (segue) (Rer)