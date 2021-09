© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Costruttori di bene comune per Roma. Questo il titolo dell'Assemblea di Confcooperative Roma, con la partecipazione dei candidati a sindaco di Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di via Torino, 146 a Roma - Ore 9.- Virginia Raggi, sindaca uscente di Roma per il M5s incontra gli elettori in Via dei Colombi 3 a Roma – Ore 16- Virginia Raggi, sindaca uscente di Roma per il M5s incontra gli elettori nel Parco Calimera, via di Torrenova 501 a Roma – Ore 16:45- Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra parteciperà a “Un patto di Governo per Roma 2030”, iniziativa organizzata dall’Associazione Territorio Roma sui temi dell’urbanistica, del territorio e dell’assetto di Governo della Capitale. L’incontro si terrà al Lifestyle Hotel, via Giorgio Zoega 59, Roma – Ore 17 (segue) (Rer)