Brexit: Parlamento Ue, sì a Fondo adeguamento, all'Italia 134 milioni di euro

- Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riserva di adeguamento alla Brexit da 5 miliardi di euro, per affrontarne l'impatto economico, sociale e territoriale. All'Italia andranno 134 milioni di euro. Lo ha reso noto il Parlamento europeo. L'accordo per istituire il fondo speciale, raggiunto dai negoziatori di Parlamento e Consiglio a giugno scorso, è stato adottato mercoledì con 652 voti favorevoli, 32 contrari e 11 astensioni. Un primo importo da 1,6 miliardi di euro sarà distribuito nel 2021, mentre i restanti 3,4 miliardi di euro, in tranche separate di 1,2 miliardi di euro, dovrebbero essere distribuiti nel 2022 e 2023, seguiti da 1 miliardo di euro nel 2025. Le misure ammissibili al finanziamento possono includere, tra l'altro, il sostegno alle imprese, alle comunità locali, alla creazione di posti di lavoro o alla reintegrazione dei cittadini Ue. Saranno inoltre coperte dal fondo le spese sostenute tra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Secondo l'accordo, tre saranno i fattori utilizzati per calcolare l'importo che ogni Paese Ue dovrà ricevere: l'importanza del commercio con il Regno Unito, l'importanza della pesca nella zona economica esclusiva del Regno Unito e la popolazione che vive nelle regioni marittime confinanti col Regno Unito. L'Irlanda sarà di gran lunga il maggior beneficiario in termini assoluti (circa 1 miliardo di euro), seguita da Paesi Bassi (circa 810 milioni di euro), Francia (circa 670 milioni di euro), Germania (circa 590 milioni di euro) e Belgio (circa 350 milioni di euro). All'Italia dovrebbero essere assegnati circa 134 milioni di euro.Il Parlamento ha spiegato che i Paesi Ue che dipendono in modo significativo dalla pesca dovranno indirizzare una percentuale specifica della loro assegnazione nazionale alla pesca costiera su piccola scala e alle comunità locali e regionali dipendenti dalle attività di pesca. (Beb)