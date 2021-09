Argentina: dimissioni a catena nel governo, Fernandez riunito coi ministri superstiti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Frente de Todos" (Fdt), la coalizione che sostiene il governo in Argentina, ha subito domenica una cocente sconfitta alle primarie per le elezioni legislative (Paso), perdendo con ampio margine in 18 delle 24 province del Paese. Le forze di centrodestra, in rimonta, guardano ora con rinnovate aspettative al rinnovo parziale del parlamento, in calendario il 14 novembre. Pur non mettendo in competizione tra loro gli schieramenti, il voto - obbligatorio - misura i loro rapporti di forza in base alle percentuali di adesione. L'FdT ha avuto più voti in soli sei distretti ed è stato sorprendentemente battuto anche nella provincia di Buenos Aires (Pba), tradizionale feudo peronista che da solo rappresenta quasi il 40 per cento dell'elettorato nazionale. (Abu)