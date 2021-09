Brasile: Senato respinge decreto su regole social media a Bolsonaro, incostituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Pacheco, inoltre, la Costituzione non consente di usare lo strumento del decreto per disciplinare questioni che coinvolgono direttamente sul processo elettorale. In ultimo il presidente del Senato ha affermato che la questione è già oggetto di dibattito in Parlamento, dove è in discussione il disegno di legge (2.630/20), che mira a contrastare la diffusione di notizie false sui social network, già approvato dal Senato e in agenda alla Camera dei deputati. "Il disegno di legge tratta una materia di elevata complessità tecnica e di elevata sensibilità giuridico-costituzionale verso la quale il Congresso nazionale sta già indirizzando il suo sforzo analitico e deliberativo", ha affermato Pacheco. (segue) (Brb)