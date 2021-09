Brasile: Senato respinge decreto su regole social media a Bolsonaro, incostituzionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo la decisione di Bolsonaro, Facebook, Twitter e Google in tre note distinte avevano criticato la misura del presidente della Repubblica. I colossi internet rivendicavano la qualità dei protocolli sin qui adottati, il diritto a limitare gli "abusi" e pericoli in cui potrebbero incorrere gli utenti. Secondo quanto riferito nella nota di Facebook, la norma "limita in modo significativo la capacità di contenere gli abusi nelle nostre piattaforme", principio "fondamentale per offrire alle persone uno spazio sicuro di espressione". I responsabili di Twitter sottolineavano quanto "la legislazione precedente al decreto di Bolsonaro" sia stata "frutto di un ampio e democratico processo di discussione con la società civile, cui hanno potuto partecipare imprese, università, utenti e organi pubblici". Un processo che ha "permesso di elaborare una legge - Legge quadro civile su internet - considerata all'avanguardia nella protezione dei diritti degli utenti, preservando l'innovazione e la libera concorrenza", aggiungeva il comunicato. (segue) (Brb)