Usa-Italia: Yellen elogia Draghi, tra le 100 persone più influenti secondo il “Time”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, è stato inserito nella lista delle 100 persone più influenti del pianeta nel 2021 dalla rivista “Time”, con un articolo di presentazione affidato a Janet Yellen, capo del dipartimento del Tesoro statunitense. Il leader dell’esecutivo italiano è stato inserito nella sessione "Leaders", la stessa del presidente Usa, Joe Biden, della numero due della Casa Bianca, Kamala Harris, e della prima presidente donna dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) Ngozi Okonjo-Iweala. “I discorsi dei banchieri centrali non sono in genere molto citabili o stimolanti, ma le osservazioni di Mario Draghi a Londra nel luglio 2012 sono state un'eccezione”, scrive Yellen sul “Time”, ricordando che in quell’occasioni Draghi “ha dichiarato che la Banca centrale europea (Bce) avrebbe fatto tutto il necessario per preservare l'euro, cosa che, ovviamente, ha fatto”. L’articolo prosegue ricordando che “Mario (Draghi) e la Bce hanno contribuito a stabilizzare l'economia europea”. “All'epoca – scrive ancora Yellen - ero alla Federal Reserve e mi sentivo particolarmente grata di avere un partner come Mario dall'altra parte dell'Atlantico, qualcuno con una profonda esperienza e un contegno costante. Ora gli Stati Uniti sono grati di avere Mario come partner ancora una volta. Questa volta da presidente del Consiglio italiano”. (segue) (Nys)