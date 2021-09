Usa-Italia: Yellen elogia Draghi, tra le 100 persone più influenti secondo il “Time” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile scorso era stato il “New York Times” ad elogiare il presidente del Consiglio, ricordando che “Draghi sta consentendo all’Italia di acquisire una forza in Europa che non aveva da decenni”. Nel suo allora breve periodo a Palazzo Chigi, Draghi ha “rapidamente usato a proprio vantaggio le sue relazioni in Europa, la sua conoscenza delle istituzioni dell’Unione e la sua quasi messianica reputazione per rendere l’Italia un attore del continente quale non era da decenni”. L’articolo del “Nyt” faceva riferimento all’episodio che alla fine dello scorso marzo ha visto il governo italiano sequestrare una spedizione di vaccini AstraZeneca destinata all’Australia. Nell’occasione, il presidente del Consiglio “ha colto l’opportunità per mostrare che una nuova, potente e aggressiva forza era arrivata nel blocco europeo”. La mossa “ha scosso la leadership di Bruxelles” in un momento in cui i Paesi dell’Unione erano in grande sofferenza per la carenza dei vaccini anti-Covid e per i problemi logistici legati alla loro somministrazione. “L’esperimento Australia, come è chiamato a Bruxelles e a Roma, è stato un momento di svolta, sia per l’Europa che per l’Italia”, osservava il giornale di New York. (Nys)