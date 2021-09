© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma del protocollo Amazon-sindacati dopo mesi di impegno di Andrea Orlando rafforza i diritti dei lavoratori. Ora dialogo, invece di imposizione decisioni su sicurezza, salute, strategie, investimenti, formazione, sia metodo per tutti, non solo per logistica e e-commerce". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)