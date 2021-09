Argentina: dimissioni a catena nel governo, Fernandez riunito coi ministri superstiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro della disputa tra l’ala del governo che risponde al presidente Fernandez, e quella che fa capo a Kirchner è la direzione che dovrà prendere l’esecutivo alla luce della sconfitta di domenica e in vista delle elezioni legislative di novembre. Lo tsunami elettorale di domenica aveva scatenato indiscrezioni su un probabile rimpasto di governo che vedrebbe come principali capri espiatori il ministro dell'Economia, Martin Guzman e il capo di Gabinetto, Santiago Cafiero. Il titolare del dicastero economico è considerato, soprattutto dall'ala dura della coalizione, come eccessivamente conservatore. In più di un'occasione nelle settimane precedenti l'ex "presidenta" ha ricordato che "le elezioni si vincono mettendo i soldi in tasca alla gente" migliorando il potere d'acquisto dei salari. L'inflazione attestata al 51 per cento annuale e la scarsa disponibilità del ministro ad allentare il controllo sul deficit sono considerati come due ostacoli all'obiettivo di ribaltare il risultato elettorale a novembre. (segue) (Abu)