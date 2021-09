Argentina: dimissioni a catena nel governo, Fernandez riunito coi ministri superstiti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cima alla lista delle priorità del peronismo per ribaltare alle legislative di novembre la sconfitta alle primarie di domenica è la "ricomposizione salariale" a fronte di un'inflazione fino ad oggi risultata indomabile che ha raggiunto il 50 per cento su anno. "Ci sono errori che abbiamo commesso e richieste disattese delle quali terremo conto", aveva detto domenica il presidente Fernandez. Il presidente aveva cercato quindi di minimizzare la portata politica della sconfitta sottolineando che "le primarie sono un enorme sondaggio" anche se aveva ammesso che "ci sono errori che abbiamo commesso e richieste disattese delle quali terremo conto". Il kirchnerismo ha accelerato oggi la necessità di una presa d’atto della crisi e affermato in modo drastico l’urgenza di un cambiamento anche a costo di una inedita crisi politica. (segue) (Abu)