Brasile: giustizia elettorale indaga su illeciti nelle proteste pro-Bolsonaro del 7 settembre

- Il procuratore presso il Tribunale supremo di giustizia del Brasile (Ste), Luís Felipe Salomao, ha deciso di indagare sui presunti illeciti occorsi in occasione delle proteste organizzare da sostenitori del presidente Jair Bolsonaro lo scorso 7 settembre. Nel corso dei suoi due interventi a margine delle manifestazioni di Brasilia e San Paolo, il capo dello stato, in un'esplicita contestazione alla Corte suprema, aveva dichiarato di non voler più rispettare "alcuna decisione" del giudice Alexandre de Moraes, chiamato di "mascalzone", e incitando i suoi sostenitori a boicottare l'attività della Corte. Due giorni dopo, a seguito di un incontro con l'ex presidente Michel Temer, Bolsonaro aveva poi ritrattato e chiesto scusa per il tono. In particolare la giustizia elettorale vuole scoprire se gli atti sono stati finanziati e da parte di chi. Complessivamente le indagini puntano ad accertare se c'è stato abuso di potere economico e politico, abuso nell'uso di mezzi di comunicazione, corruzione, frode, condotte vietate ai pubblici agenti, propaganda elettorale anticipata (vietata per legge). (segue) (Brb)