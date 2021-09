Brasile: giustizia elettorale indaga su illeciti nelle proteste pro-Bolsonaro del 7 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In assenza della parata militare normalmente organizzata a Brasilia, cancellata per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia di nuovo coronavirus, la commemorazione della festività ha assunto un tono più politico e meno istituzionale. Il presidente ha approfittato delle proteste per scagliarsi nuovamente contro la Corte suprema, autorità contro cui ha ingaggiato da mesi un braccio di ferro partendo dalle polemiche sulle presunte illegalità del sistema di voto elettronico. Un'accusa che il presidente ha ribadito in diverse occasioni. Non ha fatto eccezione l'evento di ieri. Con tono intimidatorio Bolsonaro ha dichiarato "la pazienza del nostro popolo è esaurita. Crediamo e vogliamo la democrazia. L'anima della democrazia è votare. Non possiamo accettare un sistema elettorale che non fornisce alcuna sicurezza. Vogliamo elezioni pulite, democratiche, con un voto verificabile e un conteggio pubblico delle preferenze. Non possiamo avere elezioni dove ci sono dubbi. Non posso partecipare a una farsa come questa sponsorizzata dal presidente del Tribunale supremo elettorale (Ste), così come non ammetteremo più che persone come Alexandre de Moraes continuino a scagliarsi contro i nostri democrazia e ignorare la nostra Costituzione", ha detto Bolsonaro. (segue) (Brb)