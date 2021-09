© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'avvio della campagna per la 'Terza Dose della vaccinazione anti - Covid'. Partecipano l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, il Direttore generale del policlinico Umberto 1 Fabrizio d'Alba, il presidente del Centro nazionale trapianti, Massimo Cardillo e la Rettrice della Sapienza – Università di Roma, Antonella Polimeni. L'evento si svolge a Roma, Ospedale G. Eastman, Centro Vaccinale del Policlinico Umberto 1, viale Regina Elena 287 – Ore 10- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'inaugurazione della Sala Nue. Partecipano il Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, il Vice Capo della Polizia di Stato, Maria Teresa Sempreviva e il Direttore Regionale del Soccorso Pubblico e 112 NUE, Livio De Angelis. L'evento si svolge a Roma, sede Lazio Crea, Via del Serafico 107 e trasmesso on line – Ore 12 (segue) (Rer)