Brasile: Senato respinge decreto su regole social media a Bolsonaro, incostituzionale

- Il presidente del Senato del Brasile, Rodrigo Pacheco, ha rimandato al presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, il decreto promulgato per limitare gli interventi di moderazione sui social network. Una misura che era stata presentata dal governo come uno strumento di difesa "della libertà di espressione" fissando tra le altre cose la necessità di avere una "giusta causa" per rimuovere o sospendere un profilo. Il decreto era stato depositato in Senato per il primo dei passaggi utili a trasformarlo in legge, nel tempo limite di 120 giorni dalla sua pubblicazione, ma Pacheco lo ha respinto indicando diversi profili di incostituzionalità. Principalmente il decreto si occupa di materie che, per disposizione costituzionale, non possono essere trattate con un simile strumento giuridico, come l'esercizio dei diritti politici, la libertà di espressione, comunicazione ed espressione del pensiero. (segue) (Brb)