Mali-Russia: governo Bamako, nessun accordo con i paramilitari Wagner ma discutiamo con tutti (6)

- La Federazione Russa ha iniziato ad essere attiva in Mali anche prima del primo colpo di Stato dell’agosto 2020: già durante le proteste antigovernative a Bamako nell’estate del 2020, infatti, erano apparsi bandiere e manifesti che esprimevano gratitudine per la “solidarietà” da parte di Mosca, mentre due degli autori del golpe – Malik Diau e Sadio Camara – sono rientrati nel loro Paese una settimana prima del colpo di Stato, dopo quasi un anno di addestramento ricevuto a Mosca. La Russia ha inoltre, fin da subito, sostenuto la giunta militare salita al potere in Mali e ha inviato un rappresentante speciale a Bamako, mentre l’ambasciatore russo ha incontrato quasi immediatamente i golpisti. La Federazione Russa è peraltro in grado di influenzare la posizione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che si è limitato a sostenere la mediazione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao). Va infine ricordato che il Cremlino può vantare degli “amici” nell’arena politica e tra i civili del Mali, come nel caso di Umar Mariko, leader del partito Unità africana per la democrazia e l’indipendenza (a sua volta membro della coalizione di opposizione M5-Frp), il quale nel 2018 ha visitato la parte del Donbass occupata dai russi e ha promesso di aprire un ufficio di rappresentanza dei militanti filo-russi in Mali nel caso in cui fosse diventato presidente. (Res)