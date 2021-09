Americhe: ferrovie, Canadian Pacific Railway acquista Kansas City Southern per 27,2 mld dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Canadian Pacific Railway ha firmato l'accordo per l'acquisto definito della Kansas City Southern a un prezzo di 27,2 miliardi di dollari, dando forma al soggetto che realizzerà la prima ferrovia diretta che attraversa Canada, Usa e Messico. La firma arriva dopo che un'altra impresa canadese, la Canadian National Railway, aveva riconosciuto di non essere in grado di rispettare l'accordo di acquisto della compagnia statunitense al prezzo di 29,6 miliardi di dollari. La rete dovrebbe estendersi per una lunghezza di 32mila chilometri e garantire incassi annui attorno agli 8,7 miliardi di dollari. Le imprese si auspicano che, complice l'entrata in vigore dello Uscma (United States-Mexico-Canada Agreement), l'iniziativa possa incentivare nuove fonti di occupazione e sviluppo per la regione. La rete nella sua totalità abbraccia la parte nord del continente da Vancouver, sul Pacifico, a New York, sull'Atlantico. Grazie alle arterie che passano per Kansas City e St Luois, nel cuore degli Usa, ci si spinge fino in Florida e si arriva in Messico, sfruttando collegamenti a porti su entrambe le coste. (Mec)