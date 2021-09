Difesa: Guerini a Londra incontra Segretario Wallace, nostra partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha incontrato oggi a Londra il Segretario di Stato alla Difesa del Regno Unito Ben Wallace. L'incontro, riferisce in una nota il ministero della Difesa, segue quello avvenuto l'11 giugno scorso ad Augusta a bordo di Nave Cavour ed è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale e sulla collaborazione industriale tra i due Paesi. Durante il colloquio è stato ribadito il significativo livello d'intesa raggiunto nella cooperazione industriale che "deve rimanere al centro della nostra relazione, viste le promettenti opportunità che offre per i nostri rispettivi comparti industriali e per aumentare le nostre sinergie a livello operativo. L'Italia e il Regno Unito hanno una lunga tradizione di cooperazione nel settore della Difesa. L'Italia considera la partnership con Uk strategica per il futuro delle rispettive industrie, in particolare per lo sviluppo del programma Tempest e di altri programmi di cooperazione". (segue) (Com)