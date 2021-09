Difesa: Guerini a Londra incontra Segretario Wallace, nostra partnership strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'Italia – ha continuato il ministro - il programma Tempest ha valore strategico per il suo elevato contenuto tecnologico ed è in quest'ottica oggetto di importanti investimenti. Ritengo fondamentale che la cooperazione nell'industria della difesa tra i nostri Paesi si rafforzi attraverso una full and equal partnership, una bilanciata condivisione delle tecnologie e del know-how, in maniera da rendere Tempest il nuovo modello di riferimento per l'industria aerospaziale e per le future collaborazioni internazionali". Durante i colloqui sono state discussi anche altri programmi di cooperazione, particolarmente ricchi in termini di innovazione tecnologica in settori pregiati come quello dei sistemi missilistici, che vedono la collaborazione tra le rispettive eccellenze industriali, Mbda It e Mbda Uk. Sempre in tema di cooperazione nel settore operativo, i ministri hanno condiviso l'opportunità di sviluppare, già mei prossimi mesi, interazioni anche tra le portaerei delle due marine, entrambe dotate di velivoli F35, il ministro ha dichiarato "ritengo che sia un'occasione imperdibile per testare la nostra capacità di lavorare congiuntamente in un settore strategico". (segue) (Com)