Difesa: Guerini a Londra incontra Segretario Wallace, nostra partnership strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è mancato un confronto sugli sviluppi in Afghanistan. L'Italia ha collaborato strettamente con il Regno Unito e gli altri Paesi partner nelle operazioni di evacuazione dei nostri connazionali e dei cittadini afgani da Kabul. I due Ministri hanno concordato sulla necessità di riflettere, in ambito Nato, sulle lezioni apprese in Afghanistan e sulle loro possibili applicazioni nella regione, con particolare riferimento alla Missione dell'alleanza in Iraq, di cui l'Italia assumerà il comando nella primavera del 2022. Nella giornata londinese, inoltre, durante la visita al Dsei (Defence and Security Equipment International) il Ministro ha visitato gli stand delle società italiane che operano nel settore della difesa e della sicurezza presenti all'esposizione internazionale. (Com)