Roma: Campidoglio, al via il progetto Residenze d'Artista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta l'Amministrazione promuove un coordinamento unico in Italia e innovativo per creare un'attività permanente di produzione artistica rivolta ai giovani in tutte le aree della creatività: teatro, danza, musica, audiovisivi e cinema, arti visive. Con il progetto delle Residenze d'Artista nascerà un coordinamento permanente fra le istituzioni volto alla creazione di un sistema di offerta integrato e multidisciplinare aperto al pubblico giovanile nazionale e internazionale, con sede in uno o più edifici di proprietà di Roma Capitale, i cui spazi verrebbero adeguati e destinati alle attività di residenza d'artista, curate in modo congiunto dalle Istituzioni di Alta Formazione. (segue) (Com)