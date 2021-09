Roma: Campidoglio, al via il progetto Residenze d'Artista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura sarà sede artistica e residenza in modo da creare un centro di incontro per le nuove generazioni, dove la fusione fra discipline artistiche possa dare vita a nuove opere e collaborazioni, attrarre giovani artisti provenienti da tutto il mondo e operanti nei più diversi campi per riaffermare il ruolo di Roma come centro vitale di incontro e produzione delle arti; dare vita a una nuovissima stagione di eventi culturali, festival, rappresentazioni e performance artistiche multidisciplinari, italiane e dal mondo. Gli artisti in residenza saranno chiamati a finalizzare e contestualizzare la produzione all'interno del territorio della città di Roma e degli spazi individuati, anche in collaborazione con i Musei pubblici e gli altri soggetti dell'arte e dello spettacolo. Sarà istituito un Comitato tecnico scientifico tra Istituzioni per orientare l'attività di produzione artistica secondo contenuti e metodi coordinati e valutare la progettualità e il lavoro realizzati. L'accesso al Progetto da parte degli artisti avverrà tramite Bando. (Com)