Mali-Russia: governo Bamako, nessun accordo con i paramilitari Wagner ma discutiamo con tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Peskov giungevano in ribattuta a quelle rilasciate dalla ministra della Difesa francese, Florence Parly, la quale ha messo in guardia le autorità di transizione di Bamako dal concludere un accordo con la società di sicurezza privata russa Wagner, definendo il potenziale accordo come “estremamente preoccupante” dal momento che minerebbe gli sforzi della Francia per contrastare la minaccia jihadista nella regione del Sahel. “Se le autorità maliane stipulassero un contratto con Wagner, sarebbe estremamente preoccupante e contraddittorio, incoerente con tutto ciò che abbiamo fatto per anni e che intendiamo fare per sostenere i Paesi della regione del Sahel”, ha detto Parly nel corso di un’audizione a una commissione parlamentare. Le notizie di una possibile cooperazione militare del Mali con la Russia sono state definite oggi “molto preoccupanti” anche dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, per la quale un simile sviluppo “contraddice ciò che Germania, Francia, Ue e Nazioni Unite stanno facendo da otto anni” nel Paese, con le missioni Eutm Mali e Minusma. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha aggiunto che, qualora dovesse essere confermata la collaborazione del Mali con “gruppi di mercenari russi”, la Germania valuterà le “conseguenze con i propri partner europei e internazionali”. (segue) (Res)