Mali-Russia: governo Bamako, nessun accordo con i paramilitari Wagner ma discutiamo con tutti (4)

- Negli ultimi anni i gruppi paramilitari russi, ma anche istruttori di sicurezza, aziende e consulenti sono diventati sempre più influenti in Africa, in particolare nella Repubblica Centrafricana (Rca), dove un conflitto interno dilania il Paese da anni. Il gruppo Wagner in particolare è stato collegato da diverse Ong internazionali alle responsabilità di Mosca nei conflitti in Libia e Siria, ed i suoi membri accusati di aver compiuto ripetuti abusi. Controllato dall'imprenditore russo Evgenij Prigozhin, vicino al presidente Vladimir Putin, il gruppo Wagner è stato individuato per la prima volta in Mali alla fine del 2019, quando una piccola squadra è stata osservata nella capitale Bamako poco dopo la firma di un accordo di cooperazione militare firmato dall'ex presidente Ibrahim Boubacar Keita con la Russia. Prigozhin, che è stato oggetto di sanzioni sia da parte dell'Unione europea che degli Stati Uniti, ha negato ogni collegamento con il gruppo Wagner e qualsiasi ruolo nei conflitti in Africa. (segue) (Res)