Mali-Russia: governo Bamako, nessun accordo con i paramilitari Wagner ma discutiamo con tutti (5)

- La presenza russa in Africa sembra essere sempre più marcata e gli eventi degli ultimi mesi non fanno che confermarlo. Lo scorso 25 maggio il Mali è stato teatro di un nuovo colpo di Stato – il secondo nell’ultimo anno – per mano di militari considerati vicini alla Russia: il nuovo presidente di Transizione, il colonnello Assimi Goita, è infatti un ufficiale di lunga data che gode di grande fiducia a Mosca, dove ha ricevuto addestramento militare. Anche il nuovo premier da lui designato, Choguel Maiga, vanta un passato simile: partito all’età di 19 anni alla volta della Bielorussia, Maiga ha poi vissuto diversi anni in Russia dove si è laureato ingegnere all’Istituto di telecomunicazioni di Mosca. Inoltre, vale la pena di ricordare che lo scorso 28 maggio alcune centinaia di dimostranti si sono radunati di fronte all’ambasciata russa a Bamako, la capitale del Mali, chiedendo l’intervento della Russia – Paese che ha contribuito ad addestrare diversi membri della giunta golpista maliana – e l’espulsione dei militari francesi. (segue) (Res)