Roma: Campidoglio, al via il progetto Residenze d'Artista

- A Roma nasceranno delle Residenze d'Artista. Questa mattina i vertici dell'Amministrazione hanno incontrato i responsabili dell'Accademia di Belle Arti di Roma, l'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio d'Amico" Centro sperimentale di cinematografia, l'Accademia nazionale di danza, il Conservatorio di musica "Santa Cecilia" in Roma, la Rufa Rome university of fine arts, il Saint Louis college of music con i quali, nei mesi scorsi, sono stati condivisi obiettivi, contenuti e la rilevanza dell'iniziativa. Il progetto prende il via con la recente approvazione di una memoria di Giunta che definisce gli indirizzi fondamentali e i passi operativi da seguire. Lo rende noto in un comunicato il Campidoglio. (segue) (Com)