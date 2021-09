Ue: adottata la Carta blu per l'impiego di cittadini immigrati altamente qualificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva la riforma della Carta blu dell'Unione europea, per facilitare l'impiego di cittadini non Ue altamente qualificati e alleviare la carenza di manodopera in settori chiave. Lo riferisce in una nota il sito del parlamento europeo, ricordando che la direttiva sulla Carta blu è in vigore dalla fine del 2009 e definisce le condizioni di ingresso e di soggiorno che i cittadini dei paesi terzi (e i loro familiari) devono soddisfare per accettare un lavoro altamente qualificato nei Paesi Ue. Lo schema non ha tuttavia attratto abbastanza lavoratori, con solo 36.806 Carte blu emesse nell'Ue nel 2019 (la maggior parte delle quali in Germania). Il testo sulla revisione della direttiva è stato approvato con 556 voti favorevoli, 105 contrari e 31 astensioni e prevede criteri meno stringenti per richiedenti e datori di lavoro. (segue) (Com)