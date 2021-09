Ue: adottata la Carta blu per l'impiego di cittadini immigrati altamente qualificati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le nuove regole, i richiedenti dovranno presentare un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro di almeno sei mesi, oltre alla prova di qualifiche superiori o competenze professionali (attualmente è richiesto un contratto o un'offerta di 12 mesi). Anche la soglia salariale per i richiedenti è stata ridotta, da un minimo del 100 per cento fino al limite massimo del 160 per cento del salario medio annuo lordo dello Stato membro di occupazione (rispetto all'attuale 150 per cento minimo senza limite massimo). Inoltre, i beneficiari di protezione internazionale - come i rifugiati - potranno richiedere una Carta blu Ue in paesi diversi da quello in cui hanno ricevuto l'asilo o un altro status di protezione. Sarà poi possibile attestare, attraverso la prova di un’esperienza lavorativa pertinente, alcuni tipi di qualifiche professionali come quelle relative al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I titolari di una Carta blu Ue potranno inoltre trasferirsi in un altro Paese membro dopo un periodo iniziale di 12 mesi trascorso nel paese che ha concesso la Carta blu. Beneficeranno inoltre di un rapido ricongiungimento con i membri della famiglia, grazie a delle procedure di ricongiungimento più celeri e all'accesso al mercato del lavoro per i membri della famiglia che li accompagnano. (segue) (Com)