Ue: adottata la Carta blu per l'impiego di cittadini immigrati altamente qualificati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto in plenaria, il relatore spagnolo Javier Moreno Sanchez (S&D) ha dichiarato: "Dobbiamo fare tutto il possibile per migliorare la migrazione legale in Europa e, soprattutto, facilitare l'arrivo di lavoratori qualificati che contribuiscono allo sviluppo del nostro continente. Uno schema più attraente e realizzabile aggiunge un valore reale agli schemi nazionali esistenti. In futuro intendiamo andare oltre, in modo che i lavoratori che svolgono lavori a media e bassa retribuzione possano contribuire alla nostra società nello stesso modo vantaggioso in cui possono farlo attualmente i titolari di Carta blu". Prima di entrare in vigore, l'accordo informale dovrà essere approvato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri disporranno di un periodo di due anni per adeguare la loro legislazione nazionale alla direttiva. (Com)