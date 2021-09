© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sei sbarchi e 400 clandestini arrivati in Calabria in poche ore, vergognoso! Domani sarò proprio in Calabria, a Mileto, Rosarno e Gioia Tauro, per incontrare governatore e cittadini che non ne possono più. Lamorgese, dove sei?”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)