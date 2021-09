Colombia: presidente Duque inizia domani visita ufficiale in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, inizia domani una visita ufficiale in Spagna, prima tappa di un giro internazionale che si concluderà a New York, per la 76esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il primo appuntamento della giornata sarà l'incontro con re Filippo VI, presso il Palacio de la Zarzuela. A seguire, Duque incontrerà il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, prima di partecipare a una colazione in suo onore presso il Palazzo Reale, alla presenza delle alte autorità dello Stato e del governo spagnolo. La visita è stata preceduta dalle polemiche per il riconoscimento ufficiale che il governo spagnolo concederà a Duque, accusato da organizzazioni non governative e colombiani residenti a Madrid di aver represso nella violenza le manifestazioni contro la riforma tributaria. (segue) (Mec)