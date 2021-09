Colombia: presidente Duque inizia domani visita ufficiale in Spagna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di venerdì, Duque interverrà a un convegno imprenditoriale organizzato dall'Icex, l'agenzia spagnola che sostiene l'export e gli investimenti, assieme alla locale Camera di commercio, alla confederazione degli industriali (Ceoe) e in collaborazione con l'ambasciata della Colombia in Spagna, ProColombia e Casa de America. L'obiettivo della riunione, riportano i media locali, è quello di far conoscere la situazione attuale del mercato colombiano e le opportunità d'affari per le imprese in settori come infrastrutture, energia rinnovabile, telecomunicazioni, trasformazione digitale, turismo, sviluppo urbano e agricoltura. Nel pomeriggio Duque è atteso al padiglione della Fiera del Libro, giunto all'80esima edizione, dove la Colombia è il Paese invitato. (Mec)