Ue: Renzi, bene Von Der Leyen su Pnrr, ma soldi vanno spesi adeguatamente

- Ci sono due Recovery plan: da una parte ci sono i 209 miliardi dell’ Europa, dall’altra i 180 miliardi che possiamo spendere se torna la fiducia. Sono i soldi fermi nei depositi bancari, bloccati dalla paura. Lo ha detto Matteo Renzi, intervistato durante la presentazione del suo libro "Controcorrente" oggi a Milano, dal direttore di Skytg24 Giuseppe De Bellis. "Bene Von Der Leyen su Draghi, ma i soldi di Next Generation Eu vanno spesi bene: è una partita che va giocata ogni giorno, la differenza la fa il lavoro, non i sussidi” ha aggiunto il leader di Italia Viva (Com)