Reddito cittadinanza: Renzi, Draghi lo modificherà tornando al Rei, via Irap

- Vorrei l’abolizione dell’Irap: noi non dobbiamo mettere le imposte su chi produce. Lo ha dichiarato Matteo Renzi intervistato oggi a Milano dal direttore di Skytg24 Giuseppe De Bellis, presentando il suo ultimo libro “Controcorrente “. "La lotta alla povertà non si fa col sussidio da 400 euro, la cosa che fa la differenza è il lavoro. Ci sono dei punti di rottura in maggioranza ad esempio sul rdc: ma il governo non andrà in crisi, figurarsi quando si staccano dalla poltrona. Salvini deve avere un gemello perché ha votato il rdc, il Pd è stato eletto su una piattaforma che non prevedeva il rdc. Fico ha detto che si può migliorare: certo peggiorare nn si può. Penso che Draghi prenderà il Rdc cambiando tutte le cose che non funzionano, torneremo al Rei ma continueranno a chiamarlo Rdc per far contenti i grillini. Da qui ai prossimi dodici mesi sarà cambiato, se così non fosse andremo avanti col referendum. Io sono per l’abolizione, la mia impressione è che elimineranno tutte le storture che sono il 70 per cento della misura” ha aggiunto il leader di Italia Viva (Rem)