Expo Dubai: Di Maio, occasione formidabile di collaborazione fra pubblico e privato

- L'Expo che si apre a Dubai è "un'occasione formidabile" per l'Italia e grazie anche alla partnership pubblico-privato istituita con Ferrovie dello Stato servirà a promuovere il modello italiano di mobilità sostenibile ed integrata. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi di Maio, intervenuto oggi all'evento di presentazione della partnership stretta fra il Gruppo Fs e il Padiglione Italia all'Expo. "Grazie anche alle 52 aziende partner e sponsor, tra cui il Gruppo Fs, il Padiglione Italia sarà un laboratorio per presentare al mondo le trasformazioni del nostro Paese nell’ambito della doppia transizione verde e digitale, che mirano a rendere l’Italia un Paese interconnesso, efficiente e inclusivo", ha detto Di Maio, convinto che con quest'azione comune si possano "avviare nuovi partenariati, fondati sull’innovazione a beneficio della sostenibilità, in attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030". Il ministro ha ringraziato il commissario Paolo Glisenti, la presidente Nicoletta Giadrossi e il dottor Luigi Ferraris per l’organizzazione dell'evento di oggi, sottolineando che negli Emirati l'Italia propone un progetto dal titolo "La Bellezza unisce le Persone" e che "racconta attraverso soluzioni tecnologiche innovative l’identità del nostro Paese e la capacità italiana di combinare competenze, talenti e culture", oltre che di integrare territori e città in ecosistemi di imprese, università, arte, scienza e natura. (segue) (Res)