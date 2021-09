Expo Dubai: Di Maio, occasione formidabile di collaborazione fra pubblico e privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Padiglione Italia, ha illustrato Di Maio, ospiterà un’area interamente dedicata alla presentazione di video immersivi dedicati alla bellezza dei paesaggi italiani. "I visitatori, attraversando un viaggio virtuale nei nostri territori, potranno confrontarsi anche con la tecnologia infrastrutturale e le molteplici opportunità di mobilità sostenibile, innovativa e capillare", ha detto ancora il ministro, sottolineando che lo stesso padiglione nazionale è stato costruito, allestito e digitalizzato secondo un modello di sostenibilità ed economia circolare. "Il partenariato tra governo e aziende partner e sponsor del Padiglione Italia può essere un modello virtuoso di interazione per generare “valore condiviso”, nell’interesse del Sistema Paese", ha detto Di Maio, per il quale l'esperienza di partnership non finisce a Dubai. "Siamo convinti che la sinergia tra pubblico e privato possa svolgere un ruolo centrale per raggiungere i più ampi obiettivi di rinnovamento e rilancio del sistema-Paese dopo la pandemia e per promuovere l’immagine di un’Italia capace di innovare e rinnovare", ha detto, citando come esempio di questo approccio l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Voglio ricordare che una specifica missione del Pnrr sarà dedicata allo sviluppo dell’Alta velocità e di infrastrutture ferroviarie sempre più interconnesse grazie alla digitalizzazione e ai processi innovativi di transizione energetica", ha detto Di Maio, elogiando gli obiettivi posti dal Gruppo Fs in termini di sostenibilità di lungo periodo, come la riduzione del 50 per cento entro il 2030 delle emissioni derivanti dall’attività ferroviaria e il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050. (Res)